Kayke marca golaço no fim e Corinthians conquista a Copa São Paulo pela 11ª vez na história

O Corinthians conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 11ª vez em sua história, ampliando sua soberania no torneio. Na última quinta-feira, na Neo Química Arena, o Timão venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na grande final.

O gol do título foi marcado por Kayke, que aos 39 minutos do segundo tempo arriscou um chute de fora da área no ângulo do gol da Raposa.

Nos minutos finais, o Corinthians, dirigido por Danilo, ex-meia campeão da Conmebol Libertadores e Mundial pelo clube, ficou com 10 jogadores em campo devido a três paralisações e a perda de um atleta machucado.

VEJA MAIS



Com esse resultado, o Timão conquista sua 11ª taça da Copinha, a primeira desde 2017, reafirmando sua posição como o maior campeão do torneio. Inter e Fluminense ocupam a segunda posição na lista, com cinco taças cada.

Além dos 11 títulos, o Corinthians chegou a outras oito finais, ficando com o vice-campeonato. A final ocorreu na Neo Química Arena, que recebeu mais de 43 mil torcedores no feriado do aniversário da cidade de São Paulo, já que o Pacaembu, tradicional palco da decisão, continua em reforma e não foi reinaugurado.