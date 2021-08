Kane acusa Tottenham de não cumprir promessa e deixá-lo sair para o Manchester City

Harry Kane acusa o Tottenham de não cumprir uma promessa realizada no início da última temporada. Fontes ouvidas pelo "Daily Mail" afirmam que o jogador havia realizado uma reunião com Daniel Levy em 2020 em que caso os Spurs não conquistassem uma vaga na Champions League ou um troféu, o centroavante poderia ser negociado com um novo clube.

De acordo com os relatos, o atacante está insatisfeito com sua permanência no Tottenham há, no mínimo, 18 meses. O Manchester City levantou recursos em busca da contratação de Harry Kane nesta janela de transferências, mas a equipe de Londres, apesar de ter aberto diálogo por uma negociação para a venda do camisa 10, sempre dificultou a operação.

Embora tenha contrato até 2024, o entorno do jogador afirma que o artilheiro está para baixo por não conseguir atuar em um clube que tenha mais ambição por títulos nesta temporada. Além disso, o atleta não sabe se irá conseguir se transferir nos próximos anos visto que seu vínculo com o Tottenham ainda tem validade pelos próximos três anos.

Apesar de todos os problemas, Harry Kane espera reconquistar a confiança do torcedor do Spurs neste ano, uma vez que sua saída até o fim da janela de transferências é pouco provável. No entanto, entendendo a frustração dos fãs, o atacante também espera que eles também possam entender sua posição e seu desejo por conquistar títulos.