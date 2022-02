Juventus x Sassuolo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/02) pela Copa da Itália

As equipes Juventus x Sassuolo entraram em campo às 17h de hoje (10/02) para disputar as quartas de final da Copa da Itália. A partida ocorre no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira onde acompanhar o jogo ao vivo:

VEJA MAIS

Onde assistir Juventus x Sassuolo?

A partida Juventus x Sassuolo já pode ser assistida ao vivo pelo canal de TV ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+

Como Juventus x Sassuolo chegaram para o jogo?

O Juventus vem de uma vitória, por 4 a 1, contra o Samptoria, realizada em 19 de janeiro de 2022. No Campeonato Italiano, está em 4° lugar, com 13 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 36 gols marcados e 21 recebidos.

Já o Sassuolo venceu sua última partida, disputada contra o Cagliari em 19 de janeiro deste ano, por 1 a 0. Está em 12° lugar no Campeonato Italiano, com um acúmulo de 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 39 gols marcados e 42 gols sofridos.

Até o momento da publicação desta matéria, Juventus e Sassuolo estão empatados por 1 a 1.