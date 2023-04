Juventus x Napoli: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (23/04) pelo Campeonato Italiano

As equipes Juventus x Napoli disputam neste domingo (23/04) a 31° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventus x Napoli ao vivo?

A partida Juventus x Napoli pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Juventus x Napoli chegam para o jogo?

Napoli lidera o Campeonato Italiano com 24 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Em seus últimos jogos, o time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Juventus é o 3° colocado da competição com 18 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Suas últimas partidas lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer e Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Miretti e Locatelli; Di Maria, Vlahovic e Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri.

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Min-Jae Kim e Mathías Olivera; Andre Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski; Hirving Lozano, Victor Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Luciano Spalletti.

FICHA TÉCNICA

Juventus x Napoli​

Campeonato Italiano

Local: Estádio Allianz, em Turim, Itália

Data/Horário: 21 de abril de 2023, 15h45