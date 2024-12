Juventus x Cagliari: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/12) pela Copa Itália

Juventus x Cagliari disputam hoje, terça-feira (17/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventus x Cagliari ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Série A italiana, Juventus é o 6° colocado, permanece invicto e soma 6 vitórias, 10 empates, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na competição.

Já o Cagliari ocupa a 18° posição e acumula 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 15 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Juventus x Cagliari: prováveis escalações

Lazio: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Francisco Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Napoli: Sherri; Mina, Luberto e Zappa; Augello, Makoumbou, Deiola; Adopo, Zortea; Piccoli e Luvumbo. Técnico: Davide Nicola.

FICHA TÉCNICA

Juventus x Cagliari

Coppa Italia

Local: Estádio Allianz, em Turim, Itália

Data/Horário: 17 de dezembro de 2024, 17h