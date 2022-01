Juventus-SC x Marcílio Dias: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Catarinense de hoje (27)

As equipes Juventus-SC x Marcílio Dias entram em campo hoje (27/01), às 20h (horário de Brasília), para disputar a segunda rodada do Campeonato Catarinense. A partida ocorrerá no Estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC). Confira onde acompanhar o jogo ao vivo:

Onde assistir Juventus-SC x Marcílio Dias?

A partida Juventus-SC x Marcílio Dias pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming TV NSports e OneFootball, às 20h (horário de Brasília).

Como Juventus-SC x Marcílio Dias chegaram para o jogo?

O Juventus perdeu, por 1 a 0, seu jogo de estréia contra o Hercílio Luz, enquanto que o Marcílio Dias empatou com o Avaí, por 0 a 0.

Na Série D do Brasileirão 2021, tanto o Juventus quanto o Marcílio Dias fizeram 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas.