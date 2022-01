Guarani x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Paulista de hoje (27/01)

As equipes Guarani x São Paulo entram em campo hoje (27/01) para disputar a primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Confira onde acompanhar o jogo ao vivo:

VEJA MAIS

Onde assistir Guarani x São Paulo?

A partida Guarani x São Paulo pode ser assistida ao vivo pelo canal de Youtube do Paulistão e pelos serviços de streaming Premiere e Paulistão Play, às 21h30 (horário de Brasília).

Como Guarani x São Paulo chegaram para o jogo?

O Guarani fechou o Paulistão 2021 com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Na Série B do Brasileirão do mesmo ano, terminou 60 pontos, vindos de 16 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Ficou apenas 4 pontos abaixo do 4° colocado, o Avaí, última das posições que davam acesso à Série A do Brasileirão 2022.

Já o São Paulo ganhou o Paulistão 2021, fechando com 27 pontos, vindos de 8 vitórias, 3 empates e apenas 1 única derrota. Porém, ainda em 2021, não demonstrou o mesmo desempenho na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.