Juventude x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/03) pelo Brasileirão

Juventude x Vitória disputam hoje, sábado (29/03), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Juventude empatou com Avenida, venceu Pelotas, perdeu duas vezes para o Grêmio e foi superado pelo Maringá.

Já o Vitória passou por uma derrota para o Náutico, outra para o Bahia, uma vitória sobre o Sport e dois empates com Bahia e Moto Club.

VEJA MAIS

Juventude x Vitória: prováveis escalações

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Ronald; Wellington Rato, Janderson e Mosquito (Matheusinho). Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 29 de março de 2025, 18h30