Juventude x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/02)

Os times Juventude x Novo Hamburgo disputam nesta quinta-feira (03/02) a terceira rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira onde assistir ao vivo:

VEJA MAIS

Onde assistir Juventude x Novo Hamburgo?

A partida Juventude x Novo Hamburgo pode ser assistida pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, às 21h30 (horário de Brasília).

Como Juventude x Novo Hamburgo chegam para o jogo?

O Juventude perdeu todas as partidas que jogou pelo Campeonato Gaúcho 2022. Atualmente está no penúltimo lugar da competição, com um gol marcado e três sofridos.

Já o Novo Hamburgo está em 5° lugar, com 1 vitória, 1 empate, 2 gols marcados e 1 sofrido.