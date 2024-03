Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (30/03) pelo Campeonato Gaúcho

Juventude x Grêmio disputam hoje, sábado (30/03), a final do Campeonato Gaúcho. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Grêmio ao vivo?

A partida​ poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, Juventude foi o 5° colocado e acumulou 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Nas etapas seguintes, Juventude eliminou Guarany e Internacional.

Grêmio ficou na vice-liderança da primeira fase com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe então superou Brasil de Pelotas e Caxias nas etapas seguintes.

Juventude x Grêmio: prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Vasconcellos; Pará (João Lucas), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca. Técnico: Roger Machado.

Juventude: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Wesley Costa; Villasanti e Pepê; Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Grêmio

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 30 de março de 2024, 16h30