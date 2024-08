Juventude x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (01/08) Copa do Brasil

Juventude x Fluminense se enfrentam hoje, quinta-feira (01/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil . O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Sportv, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Juventude chegou nas oitavas após vencer o Iguatu-CE na primeira fase, superar o Paysandu na segunda fase, e eliminar o Internacional na terceira rodada da competição.

Já o Fluminense, entrou na terceira rodada da competição e chegou nas oitavas após eliminar o Sampaio Corrêa, vencendo os dois jogos por 2 a 0.

Juventude x Fluminense​: prováveis escalações

Juventude: Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Lucas Freitas (Da Rocha); Caíque, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

Fluminense​: Fábio; Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato e Marcelo; Serna, Lima e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Fluminense

Copa do Brasil

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiás

Data/Horário: 01 de agosto de 2024, 19h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)