Juventude x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/12) pelo Brasileirão

Juventude x Cruzeiro disputam hoje, domingo (08/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude é o 13° colocado do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 48 gols marcados e 58 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas e, se vencer essa partida, poderá garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Já o Cruzeiro ocupa a 9° posição com 13 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 42 gols marcados e 41 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe já tem uma vaga garantina na próxima Sul-Americana.

Juventude x Cruzeiro: prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa, Gabriel Taliari (Gilberto) e Erick Farias.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro (Mateus Vital) e Matheus Pereira; Barreal e Lautaro Díaz.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 08 de dezembro de 2024, 16h