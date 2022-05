Justiça decreta a prisão do ex-goleiro Bruno, após deixar de pagar pensão alimentícia desde 2020

A Justiça de Mato Grosso do Sul decretou a prisão do ex-goleiro Bruno, por não pagamento de pensão ao filho que teve com Elisa Samúdio. A informação foi divulgada pelo jornal “Extra”. O ex-jogadorterá que arcar mais de R$60 mil referentes aos dois salários mínimos por mês, que não são pagos desde 2020.

Bruno cumpre prisão em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samúdio, ocorrido em 2010. Ele se aposentou do futebol e recentemente abriu uma loja de açaí, no Rio de Janeiro (RJ). O decreto foi assinado pelo juiz Alexandre Tsuyoushi Ito e Bruno pode ser preso a qualquer momento.