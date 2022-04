Mãe de Eliza Samúdio pede ajuda financeira após marido ficar em estado vegetativo

A mãe dea modelo Eliza Samúdio abriu uma vaquinha online e tem usado as redes sociais para pedir ajuda financeira após o marido, Hernane Silva de Moura, entrar em estado vegetativo. Segundo Sônia de Fátima Moura, era ele quem custeava as despesas da casa e do neto, com a renda obtida como autônomo. As informações são do Portal Metrópoles.

A meta é arrecadar R$ 30 mil. Até as 10h30 desta quinta-feira (14), conforme consulta feita pela redação integrada de O Liberal, ela já havia conseguido mais de R$ 17 mil.

Ajuda financeira

Neste mês de abril, Hernane teve duas paradas cardiorrespiratórias e precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sônia conta que depois da quarta parada cardiorrespiratória, exames mostraram que todo o cérebro dele foi afetado. “Hernane não voltará mais para nós, a não ser em nossos corações”, lamentou.

Ela então resolveu criar a vaquinha na internet para custear despesas com aluguel, comida, energia e remédios até conseguir a aposentadoria para Hernane. “Não é fácil pedir ajuda, mas em meio a dor e sem recursos — pois, como todo trabalhador honesto deste país, não tínhamos nenhum recurso guardado — apelo para quem puder contribuir”, disse.

Caso Bruno

Sônia de Fátima Moura é quem tem a guarda de Bruninho, filho de Eliza Samúdio e do ex-goleiro Bruno Fernandes, desde a morte da modelo. Elisa foi assassinada em 2010, a mando do ex-atleta.