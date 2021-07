Assassino Bruno culpa mídia por aposentadoria dos gramados: ‘Prisão perpétua’

Após ser julgado e condenado pela morte da modelo Eliza Samúdio, brutalmente assassinada há 11 anos, com quem teve um filho, o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, de 36 anos, culpa a mídia por interromper sua carreira no futebol. Atualmente, ele, que cumpre pena em regime semi-aberto, opera no mercado financeiro. As informações são do Extra.

"Eu tinha, sim, a vontade de continuar no futebol, até porque é um sonho de criança, que foi realizado. E infelizmente não consegui. Deixei isso em terceiro ou quarto plano por causa da pressão midiática”, disparou.

Segundo ele, a abordagem que recebe na mídia é diferente da que recebe nas ruas. “Onde eu saio, aonde eu vou, eu arrasto multidões. Sou abraçado, acolhido, principalmente no Rio de Janeiro. Então, o que mais pegam no meu pé é a questão midiática", justifica ele.

O ex-jogador de futebol ainda critica o que chama de mudanças no futebol. "O futebol mudou muito. Hoje eles olham para essa questão de imagem, o jogador bad boy não é enxergado como era antigamente, o futebol mudou muita coisa nesse sentido. Então a mídia meio que colocou sobre o Bruno uma prisão perpétua, como se ele não pudesse recomeçar”, finalizou.