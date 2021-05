Junior Barranquilla provoca o Fluminense após vitória na Libertadores: 'Maracanazo'

O Junior Barranquilla foi melhor e venceu o Fluminense por 2 a 1, nesta terça-feira, no Maracanã, no que marcou a 100ª partida da Libertadores na história do estádio. Nas redes sociais, os colombianos aproveitaram para provocar os tricolores chamando o triunfo de "Maracanazo".

Veja como está a tabela da Libertadores

Com a vitória, o Junior se manteve vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da competição continental. River Plate (ARG) e Santa Fe (COL) se enfrentam nesta quarta-feira, fechando a quinta rodada do grupo D. O Flu perdeu a chance de garantir a classificação antecipada e decidirá na última rodada, na Argentina.