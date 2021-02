Jovens pupilos de Ceni podem ser os principais trunfos do Flamengo no início do Carioca-2021

Octacampeonato brasileiro comemorado, eventos de premiações realizados e folga. Mais precisamente, duas semanas de recesso. O elenco profissional do Flamengo só voltará aos treinos no Ninho do Urubu no dia 15 de março, quando o Carioca, a primeira competição na temporada 2021, já terá iniciado. Antes, a molecada do sub-20 e parte do plantel principal defenderão a equipe.

Dentre eles, para as primeiras rodadas, Pepê e João Gomes estarão presentes e devem ser peças fundamentais para a articulação do time, que será comandado por Mauricio Souza, do sub-20, no início - assim como ocorreu no Estadual de 2020, quando o técnico esteve à beira do campo nas quatro primeiras partidas da Taça Guanabara.

Ambos fizeram um pedido para Rogério Ceni, e devem jogar a partir da segunda rodada, segundo informou inicialmente o site "ge". Michael também é outro atleta do grupo campeão que estará à disposição para os jogos iniciais.

Pupilos de Rogério Ceni, João Gomes e Pepê terminaram a temporada 2020 em alta e cercados de moral com a comissão técnica. O volante, por exemplo, atuou nas cinco das últimas seis rodadas do Brasileirão, sendo titular em uma oportunidade. Em todas, Gomes, a joia da vez no profissional, mostrou serviço (veja mais aqui).

- Ele (João) era um camisa 10 na base, um meia. Assim como Diego, Gerson… Ele tem uma intensidade boa. É uma boa opção para o presente e futuro do Flamengo - elogiou Ceni, recentemente.

Com contrato renovado até 2025, Gomes terminou 20/21 com 11 jogos no Brasileiro (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Por falar em camisa 10, Pepê pode ser novamente o principal articulador de um Flamengo alternativo no Carioca. Em 2020, realizou a função de meia também sob o comando de Mauricinho nas quatro primeiras partidas do Carioca.

Depois do Carioca passado, Pepê viveu um hiato considerável sem atuar pelo Fla. Voltou a ter chances com Rogério Ceni, um apostador e admirador do potencial do meio-campista de 23 anos, que só renovou com o Fla (até junho deste ano) por conta do pedido do técnico.

Outra boa chance no Estadual: Pepê está nos últimos meses de contrato com o Fla (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Opção para mais de uma função ofensiva vindo do banco, Pepê encerrou o Brasileiro com oito jogos e um gol no Brasileiro. Pela confiança depositada, ele e Gomes têm bagagem o suficiente para serem os principais trunfos do Flamengo enquanto o grupo principal não volta à ação.

QUEM TAMBÉM PODE SE DESTACARHugo Moura, volante que retorna de empréstimo junto ao Coritiba, Ronaldo, na mesma situação, mas voltando do Bahia, e Bruno Viana, zagueiro recém-contratado por empréstimo (via Braga-POR), são outros jogadores que podem ganhar chances e se destacar neste início de Estadual, além da garotada que já vinha tendo oportunidades em 2020, ano atípico por conta da Covid-19.

A ver a definição de Mauricinho nas próximas horas.

OS JOGOS ATÉ A VOLTA DO GRUPO PRINCIPAL2/3 - Flamengo x Nova Iguaçu (Maracanã) - 21h306/3 - Macaé x Flamengo (indefinido) - 18h14/3 - Flamengo x Fluminense (Maracanã) - 18h