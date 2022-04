Jornalista sugere Paulo Henrique Ganso na Seleção, após final pelo Fluminense; saiba mais

A boa fase do Fluminense tem repercutido na imprensa esportiva brasileira e um dos principais destaques do atual time é o meia paraense Paulo Henrique Ganso, peça chave na conquista do Campeonato Carioca, após vencer o jogo de ida por 2 a 0 e empatar na volta em 1 a 1. Ganso fez uma boa campanha final e arrancou elogios da mídia.

O jornalista Fábio Sormani, durante o programa 'Futebol 90', da ESPN, foi um que rendeu elogios ao paraense e lembrou que a ideia de vê-lo na Seleção Brasileira é antiga e novamente oportuna.

"Em 2010, a discussão era se Ganso e Neymar deveriam ir para a Copa. 12 anos depois, a discussão é a mesma. Você viu o que o Ganso jogou ontem?", disse, sobre a final do Cariocão.

O meio-campista tem 32 anos e surgiu para o futebol no lendário esquadrão santista de 2009, compondo junto com Neymar, um dos melhores times brasileiros nos últimos anos. De lá o atleta teve passagens por São Paulo, Sevilla e Amiens, até chegar no Fluminense, em 2019, onde disputou 115 partidas e marcou nove gols.