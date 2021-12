Jornal português afirma que empresário de Jorge Jesus está no Rio para tratar de retorno ao Flamengo

O técnico Jorge Jesus está, novamente, na mira do Flamengo. Segundo o jornal “Record”, de Portugal, Bruno Macedo, empresário ligado ao técnico, desembarcou no Rio de Janeiro para tratar do possível retorno ao time rubro-negro. As informações são do site Mercado do Futebol.

Para retornar ao Flamengo, Jorge Jesus teria algumas condições. Ele não viria até encerrar o trabalho no Benfica, time português com o qual tem contrato até junho de 2022.

Mas o jornal de Portugal aponta que o Benfica poderia, após análise que irá ocorrer neste mês, decidir pela saída do técnico português. Tudo vai depender dos jogos contra o Porto e Sporting e a decisão da vaga no mata-mata da Champions League. Se ele não for bem, pode ser liberado e, de repente, vir para o Flamengo.

A primeira opção do time carioca é Marcelo Galhardo, mas consulta o Jorge Jesus diante do apelo da torcida.