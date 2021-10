Jorge Jesus sobre canto da torcida do Flamengo: 'Minha mala está sempre pronta'

Ídolo, Jorge Jesus ainda tem um laço forte com a torcida do Flamengo, que fez questão de entoar o seu nome em forma de protesto contra Renato Gaúcho e a eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira, em pleno Maracanã. E o técnico do Benfica ouviu perguntas sobre a manifestação e respondeu a respeito de uma possível volta ao clube carioca, em recente entrevista coletiva:

- O que é importante para mim é que sou o treinador do Benfica. Eu e o Benfica temos objetivos bem definidos, queremos conquistar títulos. Quero que a Águia (mascote do Benfica) voe alto. O Benfica está no meu pensamento hoje, amanhã e todos os dias. Mas se fico satisfeito a ver um clube do qual eu já saí me dar carinho? Só se fosse insensível é que não ficava. Como não sou, é claro que são imagens que me tocam - disse Jesus, emendando:

- Não admito regresso nenhum. A minha mala está sempre feita (pronta), porque o treinador vive de resultados. Não se pode ter um projeto definido, porque os resultados definem os momentos dos treinadores. Importante é o Benfica, sei bem o que quero. O futuro, não sei.

Cinco vezes campeão pelo Flamengo (do Carioca, Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana) Jesus deu tais respostas na antevisão do jogo contra o Estoril Praia, a ser realizado neste sábado, pelo Campeonato Português, onde o Benfica atualmente lidera.

Já no Flamengo, que também joga amanhã, contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro, vê Renato Gaúcho pressionado em meio à pior sequência do clube na temporada, sem vencer há quatro partidas. O jogo diante do Galo ocorrerá às 19h deste sábado, no Maracanã.