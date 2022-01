Jorge e Rony voltam aos trabalhos após a Covid-19; Zé Rafael faz treino individualizado no Palmeiras

O Palmeiras venceu o Juventus-SP por 2 a 1, na manhã deste sábado, em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. Enquanto a equipe fazia esse importante teste em pré-temporada, o elenco contou com novidades: Jorge e Rony, recuperados da Covid-19, voltaram trabalhar no CT, já Zé Rafael vem seguindo um cronograma de treinos individualizados durante este período.

Tanto o lateral-esquerdo quanto o atacante do Verdão foram afastados pelo departamento médico na última segunda-feira, quando testaram positivo para a Covid-19 nos exames de rotina no clube. Assintomáticos, foram colocados em isolamento automaticamente. Como testaram negativo no quinto dia, puderam retomar os treinos por conta do novo protocolo estabelecido no país.

Como ficaram cinco dias fora dos treinamentos do técnico Abel Ferreira, Jorge e Rony fizeram um trabalho à parte na manhã deste sábado, na Academia de Futebol. Assim, irão retomando aos poucos as atividades com o grupo.



Quem também ficou fora do jogo-treino foi Zé Rafael, que tem sido submetido a um cronograma individualizado de atividades no campo. O mesmo em outras atividades do Verdão nesta pré-temporada. Vale lembrar que a equipe terá um novo jogo-treino, contra o Primavera, na tarde deste sábado, também na Academia de Futebol. O duelo está previsto para começar às 16h30.



Marcelo Lomba e Marcos Rocha, que testaram positivo para Covid-19 durante a última semana, seguem como desfalques. Ambos estão em isolamento e devem retornar ao longo da próxima semana. Endrick, jovem da base que estava treinando com o profissional, também está liberado e já jogou neste sábado pela equipe do Verdão que disputa Copa São Paulo de Futebol Júnior.