Joinville x Concórdia-SC: onde assistir e o horário do jogo do Campeonato Catarinense de hoje (26/1)

As equipes Joinville x Concórdia-SC entram em campo nesta quarta-feira (26/01) para disputar segunda rodada das classificações do Campeonato Catarinense. A partida está marcada para as 19h (horário de Brasília), na Arena Joinville, em Joinville (SC). Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Joinville x Concórdia-SC?

A partida do Joinville x Concórdia-SC pode ser assistida ao vivo pelas plataformas de streaming TV NSports e OneFootball, às 19h.

Como Joinville x Concórdia-SC chegaram para o jogo?

As estréias de ambos os times no Campeonato Catarinense 2022 terminaram em empate por 0 a 0. Joinville jogou contra o Figueirense, enquanto o Concórdia duelou com o Brusque.

No Campeonato Catarinense do ano passado, o Joinville terminou em 7° lugar, com 13 pontos divididos por 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o Concórida ficou em 10°, com 10 pontos vindos de 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.