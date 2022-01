Joia do Corinthians na Copinha vibra com atuação: 'Emocionante fazer o gol diante dessa torcida'

A Copinha costuma ser o torneio das revelações. Enquanto Endrick, do Palmeiras, ganha cada vez mais os holofotes da mídia, o Corinthians pode ter visto o surgimento da sua joia na vitória contra o São José, por 2 a 0.

Nascido em 2006, Pedro recebeu sua primeira chance como titular na Copa São Paulo diante do São José-SP, tendo em vista que o Timão já estava classificado e o técnico Diogo Siston optou por uma equipe reserva.

O garoto de 15 anos foi o grande destaque do Alvinegro no jogo. Com muita velocidade e personalidade para criar jogadas, foi o jogador mais perigoso do Corinthians na partida, causando diversos problemas aos adversários.



Aos 28 minutos do segundo tempo, Giovane fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. O goleiro do São José não conseguiu agarrar a bola. Oportunista, o camisa 30 apareceu na segunda trave e completou para o gol livre, tirando a pressão do Timão e coroando uma noite histórica para ele.



Quando a partida terminou, Pedro agradeceu pela oportunidade em começar entre os titulares e falou sobre o prazer em balançar as redes diante dos torcedores corintianos.



- Graças a Deus tive a oportunidade de ser titular na Copinha. É muito emocionante fazer o gol diante dessa torcida maravilhosa e agora é só comemorar e agradecer a Deus e aproveitar a oportunidade que estou tendo dentro de campo. Minha tia, minha mãe, meu empresário, meu tio, minha prima, a minha família está em peso - celebrou o jovem em entrevista ao Sportv.



Agora, o Corinthians irá enfrentar o Ituano, segundo colocado do Grupo 16, na próxima fase da Copinha, em data e horário a definir.