Jogos de hoje, terça-feira, 15/11: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Copa do Mundo 2022: Neymar tem problema em voo e perde primeiro treino da seleção na Itália; veja

O voo com Neymar e Marquinhos, jogadores do Paris Saint-Germain, teve um atraso; segundo a assessoria da CBF, chegada em Turim está prevista para acontecer durante o trabalho no CT da Juventus