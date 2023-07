Jogos de hoje, segunda-feira (17/07): confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, segunda (17/07), incluem partidas da Série C do Brasil, Liga Profissional da Argentina e Primeira Divisão do Chile . Às 20h, Volta Redonda e Amazonas jogam pela Série C do Brasil. Já às 22h, Tigre x Barracas Central disputam pela Liga profissional da Argentina.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Brasil - Série c

Volta Redonda x Amazonas FC - 20h / canais Nosso Futebol, Nosso Futebol+ e do DAZN

FIFA - Amigáveis Clubes

Gornik Leczna x Zorya - 13h / Globo Play e Star+

1899 Hoffenheim x Strasbourg - 16h / Globo Play e Star+

Celta de Vigo x Al Nassr - 20h30 / Globo Play e Star+

Argentina - Liga Profissional

Arsenal Sarandí x Instituto Córdoba - 22h / ESPN

Tigre x Barracas Central - 22h / ESPN

Bolívia - Liga Profissional

Real Santa Cruz x Real Tomayapo - 20h / FlashScore

The Strongest x Independiente Petrolero - 22h30 / FlashScore

Bulgária - Liga Parva

Lokomotiv Sofia x Botev Vratsa - 16h30 / Live Soccer TV

Etar Tarnovo x Slavia Sofia - 18h45 / Live Soccer TV

Chile - Primeira Divisão

Palestino x Coquimbo - 20h / YouTube

Unión Española x U. de Chile - 23h30 / YouTube

China - Super liga

Cangzhou Mighty Lions x Chengdu Rongcheng - 12h35 / DAZN

Qingdao Hainiu x Henan Songshan - 12h35 / DAZN

Shanghai Shenhua x Meizhou Hakka - 12h35 / DAZN

Finlândia - Liga Veikkausliiga

FC Inter x KuPS - 16h / Livesport.com

Islândia - Campeonato

Stjarnan x Valur - 20h15 / OddsPedia

Paraguai - Divisão Profissional

Guaireña FC x Sportivo Luqueño - 22h / ESPN

Rússia - FNL

FK Tyumen x Khimki - 15h / YouTube

Chernomorets x Alania - 17h30 / YouTube

Suécia - Campeonato Sueco de Futebol

Djurgarden x Malmo - 18h / Canal Damallsvenskan

Varbergs BoIS x AIK - 18h / Canal Damallsvenskan

Carolina Mota, estagiária sob supervisão