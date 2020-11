Jogo entre Esmac e Tiradentes-PI pelo Brasileirão Feminino muda de local

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o local do jogo entre Esmac e Tiradentes-PI pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2. A partida marcada para sexta-feira (13), às 16 horas, seria no Mangueirão. Mas, como o Remo vai jogar no mesmo dia contra o Santa Cruz pela Série C, o jogo foi remanejado para a Curuzu.

A Esmac é a primeira colocada do grupo A da competição, com 10 pontos. Em segundo, está o Ceará, também com 10 pontos.