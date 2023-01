Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário do Campeonato Carioca

As equipes Flamengo x Audax-RJ disputam nesta quinta-feira (12/01) uma partida adiantada pela 5° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Flamengo x Audax-RJ ao vivo?

A partida Flamengo x Audax-RJ pode ser assistida ao vivo pelos canais TV Band e Bandsports, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jogos de hoje, sexta, 13/01: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas]]

[[(standard.Article) Jogos de hoje da Copinha: veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas nesta sexta (13/01)]]

[[(standard.Article) Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas desta sexta (13/01)]]

Como Flamengo x Audax-RJ​ chegam para o jogo?

Na última temporada do Campeonato Carioca, o Flamengo ficou em 2° lugar com um total de 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 27 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já Audax ficou em 8° lugar e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados e 14 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Audax: Murilo Prates, Lucas Mota, Rodrigo Sabiá, Rafael Castro e Paulo Henrique; Diego Valderrama, Jackson Caucaia, Higor Leite e Matheus Monteiro; Emerson e Fábio Henrique. Técnico: Júlio Lopes.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus e Victor Hugo; Matheus França, Thiaguinho, Werton e Mateusão. Técnico: Mário Jorge.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Audax-RJ

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 12 de janeiro de 2023, 21h30