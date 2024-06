Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e as escalações do Brasileirão

Flamengo x Bahia disputam hoje, quinta-feira (20/06), pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Flamengo e Bahia somam 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota pelo Campeonato Brasileiro 2024.

Flamengo marcou 16 gols e sofreu outros 8. Já Bahia marcou 13 gols e teve sua defesa vazada 9 vezes.

Flamengo x Bahia: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Allan), Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier (Kanu), Rezende e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 20 de junho de 2024, 20h