Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e as escalações da Libertadores

Peñarol x Flamengo disputam nesta quinta-feira (26/09) as quartas de final da Copa Libertadores da América. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Peñarol x Flamengo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Peñarol foi vice-líder do Grupo G da Libertadores com um total de 4 vitórias, 2 derrotas, 12 gols marcados e 5 gols sofridos. Na fase seguinte, o time eliminou The Strongest com uma vitória de 4 a 0 e outra de 1 a 0.

Já o Flamengo foi vice-líder do Grupo E e acumulou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 4 gols sofridos. Já nas oitavas de final, a equipe superou Bolívar com vitória de 2 a 0 e derrota de 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Peñarol por 1 a 0.

VEJA MAIS

Peñarol x Flamengo: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Léo Ortiz), De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Gabigol).

Peñarol: Aguerre; Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez; Pedro Milans, Eduardo Darías, Damián García, Javier Cabrera, Léo Fernández, Maximiliano Olivera; Maximiliano Silvera.

FICHA TÉCNICA

Peñarol x Flamengo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 26 de setembro de 2024, 19h