Jogo das Estrelas do Zico: veja onde assistir e saiba mais detalhes do evento

O Jogo das Estrelas do Zico será realizado na próxima terça-feira, 28 de dezembro, às 16h, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. A partida seria realizada no Maracanã, mas precisou mudar de local por causa da troca de gramado do estádio.

A transmissão da partida está prevista na grade do SporTV e pode ser acompanhada pela TV à cabo ou pelo streaming do canal.

MAIS INFORMAÇÕES

Como de praxe, o Jogo dos Artistas abrirá o evento, às 18h30. O anfitrião Zico e os demais jogadores, do passado e do presente, entrarão em campo às 20h30, logo após apresentação da bateria da União da Ilha. Já estão garantidas as presenças de ex-atletas como Mozer, Aldair, Adílio, Tita, Carlos Alberto Santos, Luisinho, Petkovic, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Paulo Nunes e Grafite, além do lateral Rafael, do Botafogo, e do meia Fellipe Bastos, do Goiás.

Os ingressos começam a ser vendidos no domingo (26/12), das 10h às 17h, nas bilheterias do Luso-Brasileiro e do CFZ, no Recreio. Desta vez, diferentemente dos demais anos, não haverá venda online. Serão disponibilizados para venda 3.277 ingressos, no valor de R$ 60,00 – há também a meia entrada garantida por Lei. Os demais ingressos serão distribuídos a convidados.