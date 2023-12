Jogadores e direção do Bahia são ameaçados de morte por torcedores em protesto

Enquanto luta para garantir sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta manifestações intensas por parte de sua torcida. Imagens compartilhadas nas redes sociais na terça-feira (5) revelam que os muros do CT Evaristo de Macedo foram mais uma vez alvo de pichações, desta vez acompanhadas por fotos de jogadores e do diretor de futebol do Bahia colados em sacos plásticos pretos, simulando cadáveres.

Os jogadores Vitor Hugo, Kanu, Cicinho, Ademir, Everaldo e Carlos Santoro foram os retratados nas imagens dos plásticos. As manifestações ganharam força após a derrota do Bahia para o América-MG no último domingo, resultando em protestos intensificados por parte da torcida.

Atualmente com 41 pontos, o Tricolor enfrentará o Atlético-MG nesta quarta-feira (6), às 21h30, na Arena Fonte Nova. O time comandado por Rogério Ceni precisa vencer e torcer por tropeços de Santos ou Vasco, que enfrentam Fortaleza e Red Bull Bragantino como mandantes. Em caso de empate, é necessário que o Vasco perca sua partida para que o Bahia mantenha sua posição na Série A.