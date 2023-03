Jogadores do Paysandu comemoram em cima do ônibus classificação diante do Remo; vídeo

O Paysandu reverteu a situação contra o Remo, venceu no tempo normal por 2 a 1 e despachou o maior rival nas penalidades. Após o jogo, festa do Lado B do Mangueirão e classificação garantida para a final da Copa Verde, que fez os jogadores do Papão subirem no teto do ônibus, na saída do estádio para comemorar com os torcedores.

Na final da Copa Verde o Paysandu vai encarar o Goiás-GO, em duas partidas. A equipe Esmeraldina bateu o Cuiabá-MT na semifinal e tenta o título inédito. Já o Papão busca o tetracampeonato da competição regional.

