Jogadora paraense Pimentinha conquista título da Taça Guanabara pelo Flamengo

O final de semana foi especial para a jogadora paraense Nayra Pimentinha, do Flamengo-RJ. As meninas do Mengão golearam a equipe do Pérola Negra pelo placar de 9 a 0 e conquistaram o bicampeonato da Taça Guanabara de futebol.

As meninas da Gávea fecharam a Taça Guanabara de forma invicta, com dez vitórias e apenas um empate, foram 67 gols marcados e apenas dois sofridos e Pimenta deixou o seu gol na partida. Agora o Flamengo busca uma vaga na grande final do Campeonato Carioca diante do Vasco da Gama-RJ, a partida será disputada no próximo dia 21.

Nayra é natural de Barcarena (PA) e até setembro deste ano era jogadora do Vasco. No Pará atuou pelo Pinheirense e Clube do Remo, além de ter passado também pelo Iranduba-AM. No currículo, a meia de apenas 19 anos possui duas convocações para treinos com a Seleção Brasileira da categoria Sub-20.