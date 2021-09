Atravessou! Após deixar o Vasco, jogadora paraense ex-Remo acerta com o Flamengo

Virou a casaca! A jogadora paraense Nayra Pimentinha, de 19 anos, está de “casa nova”. Um dia após deixar o Vasco da Gama-RJ, a atleta posou para fotos com a camisa do arquirrival Flamengo-RJ e defenderá o Mengão em 2021.

O anúncio foi feito no perfil oficial do Flamengo nas redes sociais. Pimentinha também atualizou o seu perfil no Instagram e disse que vestir a camisa do Mengão é o principal desafio da sua carreira, além de agradecer ao clube rubro-negro pela oportunidade.

“Estou muito feliz em vestir essa camisa. Agradeço ao Flamengo por acreditar em meu trabalho, sei que é um grande desafio para a minha vida defender essa camisa de uma história, de peso. Estou aqui para dar o meu melhor, somar e crescer cada vez mais”, disse.

Pimentinha é natural de Barcarena (PA), no futebol paraense atuou pelo Pinheirense e também no Clube do Remo, além de ter passagem pelo Iranduba-AM. No currículo, a meia possui duas convocações para treinos com a Seleção Brasileira da categoria Sub-20.