Jogadora denuncia presidente da Federação Espanhola de Futebol após assédio na Copa do Mundo

A jogadora Jenni Hermoso, da Seleção Espanhola, apresentou uma denúncia formal contra o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, por conta do beijo na boca sem consentimento que recebeu do dirigente da instituição na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Na denúncia, a acusação classifica o ato como agressão sexual, como recomendado pelo Ministério Público da Espanha, que investiga o caso desde o final do mês de agosto. Com a formalização, o MP deve acelerar todos os procedimentos para levar Rubiales a julgamento.

Antes da denúncia da jogadora, o MP espanhol não conseguiria levar o caso a julgamento, já que o código penal da Espanha só permite a atuação em casos que a denúncia seja feita pela própria vítima ou representante legal. Caso seja considerado culpado em julgamento, o dirigente da Federação pode enfrentar multa ou pena de prisão de um a quatro anos.



Rubiales já sofreu consequências na área esportiva e foi afastado durante 90 dias pela Fifa, para investigação conduzida pela entidade. Apesar do esperado, o dirigente não renunciou ao comando da Federação Espanhola e disse estar sendo perseguido e que o beijo foi consentido.

Jenni Hermoso e as demais companheiras da Seleção Espanhola disseram que não defenderão a equipe enquanto “os atuais dirigentes continuarem no poder”. Jogadores da Seleção masculina também demonstraram apoio às colegas, e se posicionaram contra Luis Rubiales. Álvaro Morata, capitão do time, leu um comunicado em coletiva, ao lado de Rodri, Azpilicueta e Asensio, no qual afirmava que o comportamento do dirigente é classificado como “inaceitável”