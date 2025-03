Jogador Pedro Severino apresenta reações a estímulos, mas segue em estado grave

Pedro Severino, de 19 anos, jogador da equipe sub-20 do Bragantino, demonstrou sinais de reação a alguns estímulos, como tosse e respiração, conforme apontou um boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (10). Apesar disso, ele continua internado na UTI de um hospital particular de Ribeirão Preto, em estado grave.

De acordo com o comunicado, o quadro clínico do atleta permaneceu estável nas últimas 24 horas, mas ainda inspira cuidados. “O paciente continua sob sedação e com medidas de neuroproteção, conforme protocolo adotado pela equipe médica”, informou a nota.

O acidente

Pedro Severino e seu colega de equipe, Pedro Castro, de 18 anos, voltavam do período de folga na última terça-feira (4) quando o carro em que estavam se envolveu em um acidente na Rodovia Anhanguera, em Americana, interior de São Paulo. O veículo, conduzido por um motorista particular, colidiu com uma carreta.

O impacto deixou Severino inconsciente e em estado crítico. Socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, ele foi diagnosticado com um grave traumatismo craniano e precisou passar por uma cirurgia de emergência. O procedimento foi bem-sucedido, mas seu estado seguiu delicado, exigindo ventilação mecânica e cuidados intensivos.

Na quarta-feira (5), os médicos chegaram a iniciar o protocolo para diagnosticar morte encefálica, mas o processo foi interrompido após o atleta apresentar reflexo de tosse. Ele permaneceu sedado e sob monitoramento rigoroso. Dois dias depois, na quinta-feira (6), foi transferido para o Hospital Unimed de Ribeirão Preto para continuar o tratamento.

Pedro Castro, que também estava no veículo, sofreu apenas ferimentos leves. Com escoriações pelo corpo, recebeu atendimento no Hospital Municipal de Americana e teve alta ainda no mesmo dia, por volta das 16h30.