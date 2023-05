Jogador ganha bicicleta de companheiros de time para continuar indo aos treinos

Uma bela história de companheirismo ocorreu no time Beira-Mar, de Portugal. Adul, jogador da equipe, costumava utilizar uma bicicleta para comparecer aos treinos, no entanto, o equipamento quebrou, fazendo com que o jogador faltasse aos treinos por não ter como chegar até o local. Ao perceber o problema do colega, outros jogadores da equipe se juntaram para comprar uma nova bicicleta para ele.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, os companheiros de time entregam a bicicleta à Adul, que fica emocionado com o gesto. O jogador só conseguia ir aos treinos quando o técnico da equipe ia buscá-lo em casa.



“O Adul é nosso companheiro e ele muitas vezes falta aos treinos porque não tem transporte e o treinador tem que buscá-lo em casa, em Cacia. Nós, em nome da equipe, organizamos uma vaquinha e decidimos oferecer-te uma bicicleta nova, que está aqui e tu agora não podes faltar aos treinos”, diz um dos colegas de time de Adul no vídeo.

Veja o momento: