Jogadores do Wrexham vão à Las Vegas para comemoração bancados pelo ator Ryan Reynolds, dono do time

Em uma temporada de sucesso, o Wrexham está oficialmente em comemorações após conseguir acesso à quarta divisão do futebol inglês. Para a celebração em grande estilo, os jogadores embarcaram para Las Vegas, com tudo bancado pelo ator Ryan Reynolds, que é um dos donos do clube, ao lado de Rob McElhenney.

Segundo os jogadores, os atores donos do clube fizeram uma espécie de “pacote” que inclui a passagem e quatro dias de itinerário pela cidade dos cassinos, que tem fama pelo agito noturno.

“Combinamos que, se ganhássemos a liga, teríamos uma folga. Então, estamos indo para Vegas. Ryan e Rob nos disseram para deixar nossos cartões de crédito em casa. Eles nos enviaram um itinerário completo agora. Parte de mim não quer ir, pois posso estar morto no fim. Mas eu nunca iria para Las Vegas por vontade própria, então estou ansioso”, disse o jogador Paul Mullin.

O time, que é um dos mais antigos do mundo, fundado em 1864, é sucesso nas redes sociais. Foi comprado por Reynolds e McElhenney em 2021, e desde então com o investimento, o clube arrastou vários fãs e torcedores e mostrou a capacidade brilhando na temporada 2022/23, garantindo o título da quinta divisão e o acesso à quarta.

Rob McElhenney e Ryan Reynolds levantam a taça do campeonato do Wrexham(Reuters)