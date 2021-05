Jogador do Leicester joga flâmula do Chelsea no chão após título da Copa da Inglaterra

Após a conquista da Copa da Inglaterra neste sábado, os jogadores do Leicester comemoram o título com muita festa no vestiário de Wembley. Alguns atletas, porém passaram dos limites no festejo. Em vídeo que circula na internet, o defensor Daniel Amartey apareceu jogando a flâmula do Chelsea no chão.

+ Veja a tabela da Premier League

O camisa 18 pegou a flâmula do Chelsea sobre uma mesa no vestiário, que foi recebida na tradicional troca dos capitães na disputa de campo e bola antes da partida, e a atirou para trás. Ao fundo, ouvem-se risos de companheiros do jogador.

Azpilicueta segurando a flâmula do Chelsea ao lado do príncipe William antes da partida (Foto: NICK POTTS / POOL / AFP)

+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo

Nas redes sociais, torcedores do Chelsea reprovaram a atitude e disseram que isso deverá servir de combustível para o próximo jogo dos Blues, que será justamente contra o Leicester. As equipes se enfrentam na terça-feira, no Stamdord Bridge, pelo Campeonato Inglês.