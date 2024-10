Jogador uruguaio do Flamengo é visto em confusão com torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro

O jogador uruguaio Guillermo Varela, lateral do Flamengo, foi flagrado em meio a uma situação tensa na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro, após confusão causada por torcedores do Peñarol, do Uruguai. Enquanto a Polícia Militar controlava a situação, o atleta foi abordado e teve seu carro revistado pelas autoridades, atraindo a atenção de torcedores rubro-negros que estavam no local.

Indignados, alguns flamenguistas que presenciaram a cena ofenderam o jogador, insatisfeitos com sua presença próxima aos uruguaios. Um dos torcedores chegou a gritar: "A gente acabou de perder para o Peñarol e tu tá fechando com eles, seu lixo!"

A reação nas redes sociais foi imediata, com muitos torcedores do Flamengo expressando revolta, lembrando que o clube havia sido recentemente eliminado pelo Peñarol nas quartas de final da Libertadores.

Posicionamento do Flamengo

Após a repercussão do episódio, o Flamengo se pronunciou oficialmente por meio de suas redes sociais, confirmando que Varela estava na Praia do Recreio. Segundo o clube, o jogador estava apenas ajudando dois amigos, e não tinha qualquer envolvimento com a confusão dos torcedores uruguaios.

Histórico de Varela com o Peñarol

Varela, de 31 anos, iniciou sua carreira no Peñarol, clube de Montevidéu, antes de se transferir para o futebol europeu e, posteriormente, para o Flamengo.