Jogador de adversário de Remo e Paysandu desabafa:' não tem ninguém de sacanagem aqui'

Lanterna da Série C, já rebaixado para a Série D, crise financeira e poucos jogadores no elenco. O Imperatriz -MA vive um momento complicado e luta para conseguir terminar o Campeonato Brasileiro sem levar WxO. Nas redes sociais, o jogador Jerinha, do Cavalo de Aço, fez um desabafo e pediu respeito.

Depois de perder para o Paysandu, o jogador escreveu na sua conta no Instagram as dificuldades enfrentadas no clube maranhense.

CONFIRA NA ÍNTEGRA

“Nossa briga aqui infelizmente está longe de ser contra os adversários. Nossa briga é para entrar em campo e ter o mínimo de jogadores para começar a partida. Todos somos cientes do que que vem acontecendo, só pedimos o mesmo respeito que estamos tendo pela instituição, pois se dos 13 jogadores que tinham hoje (contra o Paysandu), pelo menos um resolvesse não jogar, o clube seria punido e com sois W.O é automaticamente impedido de competir por dois anos e só volta se pagar uma multa milionária. Sabemos que o motivo disso tudo não está dentro de campo, estou jogando com uma lesão grau dois na coxa esquerda, outros jogadores na base da injeção, não tem ninguém de sacanagem aqui. Não queremos aplausos por perder de 3 a 0 em casa, mas queríamos um pouco de respeito, temos família que todos os dias nos mandam voltar para casa, mas estamos aqui por vocês. Seria muito fácil abandonar e parar de se multiplicar a cada jogo, mas e aí, a conta quem vai pagar? Muito orgulho desses 15 guerreiros que formam o nosso grupo junto com a comissão técnica e diretoria que está assumindo o clube”, escreveu.

O Imperatriz-MA ainda possui três jogos nesta Série C. O Cavalo de Aço vai enfrentar ainda o Vila Nova-GO, Ferroviário-CE e o Manaus-AM.