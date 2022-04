Jogador chora ao ver que causou fratura exposta em adversário

Durante a partida do Campeonato Alemão entre Eintracht Frankfurt e Greuther Fürth, que terminou 0 a 0, válida pela 28ª rodada, um lance chamou atenção dos atletas que estavam em campo durante os minutos finais.

O lance aconteceu aos 86 minutos do segundo tempo, quando, na dividida, o lateral direito Marco Meyerhofer e o atacante Jeans Petter Hauge se chocaram, o lateral sofreu uma fratura exporta. A perna do lateral ficou presa embaixo do norueguês, quando ambos tocaram o gramado, o tornozelo do atleta quebra até o ponto em que o osso fica exporto.

Após o choque, o atacante percecbeu a gravidade da lesão do adversário e, imediantamente, começa a chorar. Os médicos que estavam na partida, correm para o campo para socorrer o jogador que estava gritando de dor desde a colisão.

O lateral foi levado para um hospital local, onde passou por cirurgia e deve ficar fora dos gramados durante o restante do ano.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)