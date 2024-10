'Jhon Lenon' assalta Júnior, ídolo do Flamengo, no Rio de Janeiro; entenda

Júnior, ídolo do Flamengo, sofreu uma tentativa de furto na manhã de hoje, em uma praça na Barra da Tijuca, (RJ). O suspeito, identificado como Jhon Lenon Lima da Costa, tentou levar o cordão de ouro do ex-jogador, mas acabou preso em uma operação da Barra Presente. De acordo com a vítima, o homem estava desarmado quando o abordou e, após fugir, foi localizado em uma busca na região enquanto estava sendo contido pelos moradores de um bairro.

VEJA MAIS

Ao Extra, Júnior detalhou a situação, enfatizando que não sofreu nada grave. "Eu estava dando uma corridinha na areia e, de repente, o 'cara' veio por trás, pegou a corrente e correu para o calçadão. Na hora que eu gritei, um barraqueiro foi lá e pegou ele. Aí veio o pessoal do Barra Presente. Eu fui até a delegacia fazer o boletim de ocorrência", disse.

Segundo o delegado Neilson dos Santos Nogueira, da 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado, Jhon Lenon vai ser encaminhado para audiência de custódia e será enquadrado no artigo 155, do Código Penal (furto), cuja pena é de até quatro anos de reclusão.