Japão x China: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas eliminatórias da Copa

Japão x China disputam hoje, quinta-feira (05/09), a terceira rodada das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. O jogo inicia às 07h35 (horário de Brasília), no Estádio Saitama 2002, em Saitama, Japão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Japão x China ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 07h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na segunda rodada, o Japão venceu a Coreia do Norte por 1 a 0, o Mianmar por 5 a 0 e a Síria pelo mesmo placar.

Já a China passou por empate de 2 a 2 e vitória de 4 a 1, com Singapura; empate de 1 a 1 com a Tailândia e uma derrota de 1 a 0 para a Coreia do Sul.

Japão x China: prováveis escalações

Japão: Osako; Taniguchi, Ikatura, Machida; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Minamino; Ueda.

China: Wang D; Yang, Zhu, Browning, Liu; Wu, Jiang, Wang.S, Xie; Fernandinho, Yuning.

FICHA TÉCNICA

Japão x China

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Saitama 2002, em Saitama, Japão

Data/Horário: 05 de setembro de 2024, 07h35