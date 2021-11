Já rebaixado, Confiança encara o Remo pela Série B e zagueiro diz: 'Como se fosse uma final'

A partida entre Remo x Confiança-SE do próximo domingo (28), em Belém, é encarada como uma decisão para o clube paraense, que vai encarar uma equipe já rebaixada, enquanto que o Leão busca a permanência na Série B. mas engana-se quem pensa que o clube sergipano vem desmotivado a capital paraense. O zagueiro Adalberto encara o confronto como uma “decisão”.

O jogador de 34 anos chegou ao Dragão com a competição em andamento e ganhou a posição. Ele é um dos líderes da equipe sergipana e afirmou que o jogo contra o Remo é sim uma “final” e que quer terminar a competição de cabeça erguida.

“Para o Remo é como se fosse uma final, mas para a gente vale a dignidade, a honestidade à nossa profissão, que é muito boa, e vale honrar a camisa do confiança. Assim como eu falei em questão de salário, está todo mundo em dia, ninguém tem nada o que falar e temos que honrar da melhor maneira possível. Temos que ir lá como se fosse uma final, assim como eu falei, pela nossa dignidade e de todo mundo. Creio que o Luizinho vai sim levar todo mundo porque todo mundo vai ter que receber então temos que ir lá e deixar o nosso melhor lá como sempre fizemos a cada jogo”, disse o zagueiro em coletiva.

Jogando como visitante no Brasileiro da Série B, a equipe do Confiança somou 15 pontos, com três vitórias e mais seis empates. O jogo vale a dignidade ao clube sergipano, mas interessa muito a três clubes e ele poderá ser o “fiel da balança”, já que um tropeço do Remo tropeço do Remo para o Dragão pode beneficiar Londrina-PR e Vitória-BA. Já para o Leão Azul, conquistando o triunfo diante do Confiança, garante a vaga na Série B de 2022 ao lado do torcedor azulino, que esgotou todos os ingressos para a partida.

Remo x Confiança duelam no domingo (28), às 16h, no Benaão, em Belém, pela última rodada do Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.