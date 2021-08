Já classificado, Castanhal recebe Grêmio Atlético Sampaio neste domingo (15)

A primeira fase da Série D está chegando ao fim e, neste domingo (15), o Castanhal recebe o Grêmio Atlético Sampaio-RR (GAS), às 15h, no Maximino Porpino – o Modelão, pelo décima primeira rodada. O Japiim da Estrada, que já está classificado para a fase de mata-mata da competição, para esse confronto terá ausências.

O técnico Cacaio terá alguns desfalques: pelo terceiro cartão amarelo, o goleiro Axel e o zagueiro Guilherme estão suspensos. Assim como o volante Flávio por ter sido expulso no último jogo. Voltando de lesão, os volantes Ricardo Capanema e Willians e o zagueiro Cleberson estão pendurados com dois cartões amarelos. Já o volante Geovane e o atacante Pedrinho retornam após se recuperarem de contusões.

As duas equipes vivem situações bem diferentes na tabela. O Japiim da Estrada é o líder do grupo A1, com 26 pontos, a equipe está invicta na competição. Já o GAS é o sétimo colocado, com apenas oito pontos.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, jornalista do Núcleo de Esportes)