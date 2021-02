Itupiranga: Lucas Souza não esconde ansiedade para Parazão 2021: 'Meu primeiro ano como profissional'

O Itupiranga segue trabalhando com afinco visando o Campeonato Paraense de 2021 que começa no final do mês para Crocodilo do Norte. A estreia será contra o Paragominas, dia 28, às 16h. O Itupiranga está no grupo A do Parazão ao lado do Paysandu, Gavião Kyikatejê e Bragantino Clube do Pará.

Entre os jogadores do elenco, o meio-campista Lucas Souza, não esconde a ansiedade de estrear como jogador profissional aos 17 anos. Revelado na base da Desportiva Paraense, Lucas participou da Copa São Paulo de Juniores e Copa do Brasil Sub-17. O atleta está feliz pela chance de disputar a competição de elite paraense. “Será meu primeiro ano como jogador profissional. Estou muito feliz por isso. Espero dar o meu melhor esse ano e ajudar o Itupiranga a buscar os seus objetivos, para isso estamos trabalhando forte para chegar ao Campeonato Paraense em boas condições. O trabalho de preparação comandado pelo Vando [técnico] vem sendo fundamental para iniciarmos bem o campeonato”, comentou Lucas.

O meio-campista nasceu em Marituba e tem 1,72m joga futebol desde os 8 anos. No começo do mês, o Itupiranga realizou seu primeiro amistoso diante da Seleção de Jacundá e venceu por 1 a 0, gol do atacante Guga. “Foi um jogo que deu para ver o que a gente precisa alinhar na equipe. Espero marcar outro amistoso com uma equipe mais forte, mais dura ”, destacou.