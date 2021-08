Ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea, é eleito melhor jogador do ano da Uefa

O meio-campista Jorginho, do Chelsea e da Itália, foi escolhido como jogador do ano da Uefa na temporada 2020-21 nesta quinta-feira (26), e Alexia Putellas, do Barcelona, como jogadora do ano.

Nascido no Brasil, Jorginho, de 29 anos, conquistou a Liga dos Campeões com seu clube e a Eurocopa com a seleção italiana neste ano.

Thomas Tuchel, do Chelsea, foi escolhido como técnico do ano de equipe masculina, e Lluis Cortés, do Barcelona, levou o prêmio de técnico do ano de equipe feminina.

Os prêmios foram anunciados durante o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões, em Istambul, na Turquia.

Jorginho já era considerado o favorito em uma lista final só de meio-campistas, tendo como concorrentes Kevin de Bruyne, do Manchester City, e N'Golo Kante, do Chelsea.

A entidade máxima do futebol europeu informou que Jorginho recebeu 175 pontos na votação de treinadores e jornalistas; De Bruyne recebeu 167, e Kante outros 160. O argentino Lionel Messi, dono de seis Bolas de Ouro, ficou em quarto, com 148.

Meio-campista da Espanha e capitã do Barcelona, Putellas, que derrotou as colegas de time Jenni Hermoso e Lieke Martens, conquistou a Liga dos Campeões feminina em maio.