Istiklol x Al-Nassr: onde assistir e escalações do jogo de hoje (26/11) pela Liga dos Campeões AFC Istiklol e Al Nassr jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 26.11.25 9h37 Al Nassr vem de uma vitória de 4 a 1 sobre Al Khaleej (X/ @AlNassrFC) Istkilol x Al Nassr disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 10h45 (horário de Brasília), no Estádio Central do Cazaquistão, em Almati. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Istiklol x Al Nassr ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 10h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Nassr lidera o Grupo D, venceu todos os 4 jogos que disputou, marcou 13 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez. Já o Istiklol está em 3° lugar no mesmo grupo com um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 5 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (26/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Istiklol x Al-Nassr: prováveis escalações Istiklol: Stosic; Safarov, Chobanov, Kurbonov, Okoro, Rakhmatov; Dzhuraboev, Pandzhshanbe, Haghnazari, Dehghani; Soirov. Técnico: Igor Cherevchenko. Al Nassr: Al Najjar; Boushal, Al Sharari, Al-Amri, Al Najdi; Alkhaibari, Al Hassan, Maran; Wesley, Ghareeb e Camara. Técnico: Jorge Jesus. FICHA TÉCNICA Istiklol x Al Nassr Liga dos Campeões AFC Local: Estádio Central do Cazaquistão, em Almati Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 10h45