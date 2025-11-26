Istiklol x Al-Nassr: onde assistir e escalações do jogo de hoje (26/11) pela Liga dos Campeões AFC

Istkilol x Al Nassr disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 10h45 (horário de Brasília), no Estádio Central do Cazaquistão, em Almati. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Istiklol x Al Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 10h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr lidera o Grupo D, venceu todos os 4 jogos que disputou, marcou 13 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez.

Já o Istiklol está em 3° lugar no mesmo grupo com um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 5 gols marcados e 8 gols sofridos.

VEJA MAIS

Istiklol x Al-Nassr: prováveis escalações

Istiklol: Stosic; Safarov, Chobanov, Kurbonov, Okoro, Rakhmatov; Dzhuraboev, Pandzhshanbe, Haghnazari, Dehghani; Soirov. Técnico: Igor Cherevchenko.

Al Nassr: Al Najjar; Boushal, Al Sharari, Al-Amri, Al Najdi; Alkhaibari, Al Hassan, Maran; Wesley, Ghareeb e Camara. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Istiklol x Al Nassr

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Central do Cazaquistão, em Almati

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 10h45