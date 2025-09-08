Israel x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa

Israel x Itália disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Israel x Itália ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Israel está na vice-liderança do Grupo I e acumula 3 vitórias, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Itália ocupa a 3° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos.

Israel x Itália: prováveis escalações

Israel: Daniel Peretz; Dasa, Peretz, Lemkin, Nachmias e Revivo; Biton, Eliel Peretz, Gloukh e Solomon; Baribo. Técnico: Ran Ben Shimon.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Matteo Politano, Barella, Tonali e Zaccagni; Kean e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso.

FICHA TÉCNICA

Israel x Itália

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Nagyerdei, em Debrecen, Hungria

Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45